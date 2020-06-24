السعودية تؤكد مجدداً وقوفها إلى جانب مصر في الدفاع عن حدودها وشعبها



دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي إلى ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية في ليبيا، مؤكدة وقوفها إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من "نزعات التطرف والميليشيات الإرهابية".

وأكد مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الثلاثاء عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، مجدداً أن "أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والأمة العربية بأكملها".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المجلس استعرض تطورات الأحداث ومستجداتها عربياً وإقليمياً ودولياً، ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته للتوصل إلى حل شامل "يؤكد سلامة الأراضي الليبية وأمنها واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة، ووضع حد

للتدخلات الخارجية غير الشرعية التي تغذي الإرهاب في المنطقة".

واطلع مجلس الوزراء، على جملة من التقارير ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا، ومستجداتها على الصعيدين الوقائي والعلاجي محلياً وعالمياً، وما حققته أعمال الرصد الاستباقي والتقصي من إسهام في الحد من انتشار الفيروس، والحالات المسجلة في المملكة.

وشدد المجلس على ضرورة تقيد الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن مجلس الوزراء تطرق إلى حرص المملكة على تمكين الحجاج من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة، مؤكدا أن قرار إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، "يأتي حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية بإذن الله".

و جددت المملكة إدانتها وشجبها لـ"العدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية"، ووصفه بأنه "تدخل مرفوض في شأن دولة عربية، وانتهاك سافر لأراضيها، وتهديد للأمن العربي والإقليمي".

