ما هي الموجة الثانية؟

واشنطن ـ رويترز: موجات الإصابة تشكل منحنى التفشي وتعكس الارتفاع والانخفاض في أعداد الإصابات. ويقول أخصائيو الأوبئة إنه ليس هناك تعريف رسمي للموجة الثانية التي يقولون إنهم يتعرفون عليها عندما يرونها. فقد ارتفعت حالات الإصابة بكوفيد 19 في الولايات المتحدة في شهري مارس وأبريل ثم بدأت في التراجع بعد تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي التي تهدف لإبطاء انتقال العدوى من شخص لآخر. لكن على عكس العديد من الدول في أوروبا وآسيا لم تشهد الولايات المتحدة انخفاضا حادا في عدد الحالات يمثل نهاية واضحة للموجة الأولى. وهناك الآن استقرار في المنحى عند نحو 20 ألف حالة يوميا. وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية لدى الحكومة الأميركية، لصحيفة واشنطن بوست الأسبوع الماضي “لا يمكننا الحديث عن موجة ثانية في الصيف لأننا ما زلنا في الموجة الأولى. نريد أن نقضي على الموجة الأولى، وبعدها سنرى إذا كان بإمكاننا الإبقاء على هذا الوضع”.

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