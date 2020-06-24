أكثر من 5 ملايين متعافٍ.. والرجال ينتجون أجساما مضادة أكثر من النساء

- طيران الإمارات تعلق رحلاتها من باكستان بعد إصابة ركاب

- وفيات وإصابات جديدة فـي الكويت وقطر

- موريتانيا ترفع تعليق صلاة الجمعة

- تفشي الفيروس فـي إقليم القنيطرة المغربي

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات: بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم 5 ملايين و36 ألفا و723 شخصا، حتى إعداد الخبر أمس. وبحسب بيانات موقع وورلد ميترز، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين في العالم 9 ملايين و343 ألفا و297 شخصا. كما بلغت الوفيات 478 ألفا و920 حالة. يأتي ذلك في وقت أشارت فيه دراسة جديدة إلى أن الرجال ينتجون مستويات أعلى من الأجسام المضادة لفيروس كورونا من النساء. ويعمل العلماء في بريطانيا على البحث عن الناجين من الفيروس المميت للتبرع ببلازما الدم، كجزء من تجربة رئيسية لتقييم ما إذا كانت هذه البلازما قادرة على مساعدة المرضى الآخرين الذين يكافحون لتطوير الاستجابة المناعية الخاصة بهم. وقال متحدث باسم القسم المسؤول عن جمع العينات في هيئة الصحة البريطانية، إن التحليل الجديد وجد أن الرجال ينتجون أجساماً مضادة لفيروسات كورونا أكثر من النساء، مما يجعلهم متبرعين أفضل للبلازما.

وتظهر الأرقام الجديدة أن 43% من المتبرعين الذكور لديهم بلازما غنية بما يكفي من الأجسام المضادة لإدراج البلازما الخاصة بهم في التجربة، مقارنة بـ29% فقط من النساء. وعادة ما تكون البلازما المأخوذة من المرضى السابقين غنية بالأجسام المضادة التي تتطور عندما يتعافى المريض، ويتم نقلها إلى الأشخاص الذين يعانون من أعراض خطيرة لفيروس كورونا، ويكافحون لتطوير أجسامهم المضادة الخاصة، وإذا كانت التجربة ناجحة، فإن العلاج بالبلازما يمكن أن يصبح ممارسة واسعة الانتشار في المستشفيات، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

خليجيا، قالت شركة طيران الإمارات إنها علقت رحلاتها القادمة من باكستان بعد أن أثبتت الفحوص إصابة ركاب بفيروس كورونا في هونج كونج. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 846 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في الكويت إلى 41.879 ألف حالة. فيما أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 5 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد و1199 إصابة ليرتفع إجمالي الاصابات في قطر إلى 90778 حالة.

الى ذلك، أعلنت السلطات الموريتانية رفع التعليق الذي كان مفروضا على صلاة الجمعة منذ أشهر لكن بشرط إلزام المصلين بالتباعد ووضع الكمامات ونزع أفرشة المساجد وعدم الاكتظاظ داخلها أثناء الصلاة. من جهتها، أعلنت النيابة العامة المغربية أنها أمرت بإجراء تحقيق قضائي في تفشي بؤرة وبائية لمرض كوفيد19 في إقليم القنيطرة الواقع على بعد40 كيلومترا شمال غرب الرباط. وفي السودان، أظهرت أحدث البيانات المتوافرة بشأن أعداد ضحايا فيروس كورونا ارتفاع إجمالي عدد الوفيات به إلى 548 حالة والإصابات إلى 8889 حالة. من جانبها، أعادت السلطات الفلسطينية والإسرائيلية بعض قيود الحد من انتشار فيروس كورونا بعد قفزة في عدد حالات الإصابة الجديدة يخشى المسؤولون أن تكون نذيرا “بموجة ثانية”. وقد قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية تعليق صلاة الجمعة القادمة بسبب ظهور عشرات الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

دوليا، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 39436 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فضلا عن 1374 وفاة ناجمة عن المرض، لتواصل الجائحة انتشارها بقوة، لتحتل بها البرازيل المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث الإصابات والوفيات. على صعيد متصل، حذر أطباء بارزون الأحزاب السياسية البريطانية من احتمال تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وقالوا إن حدوث موجة ثانية أصبح خطرا حقيقيا. يأتي ذلك في وقت وصل فيه عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 238833 حالة. كما سجل معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية 587 حالة إصابة جديدة في ألمانيا خلال يوم واحد. بينما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة في فرنسا إلى 199262 حالة. من جهتها، أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 7176 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أي أدنى حصيلة يومية منذ 30 أبريل. في حين سجلت الصين 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث أظهرت عملية التفشي في بكين تراجعا مجددا.