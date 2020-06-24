أمر قضائي لرئيس البرازيل باستخدام الكمامة ..وغرامة مالية لرئيس وزراء بلغاريا

برازيليا ـ رويترز: أمر قاض في البرازيل الرئيس جايير بولسونارو بوضع الكمامة في الأماكن العامة بعد أن حضر الرئيس البرازيلي مؤتمرات سياسية دون كمامة، وأمر القاضي بتغريم بولسونارو ألفي ريال (387 دولارا) يوميا إذا استمر في مخالفة مرسوم برازيلي يهدف إلى إبطاء الجائحة. وفي بلغاريا قالت وزارة الصحة إن رئيس الوزراء بويكو بوريسوف سيتم تغريمه 300 ليفا (174 دولارا) لمخالفته أمرا بوضع كمامة خلال زيارة لكنيسة أمس الاول.

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