الخليج 365 - الخرطوم - مها التلبالأربعاء 2020/6/24 10:23 م بتوقيت أبوظبي
كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، سيصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وأضافت المصادر أن رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان سيكون في استقبال أفورقي بمطار الخرطوم،
وأضافت: "سيبحث الرئيس الإريتري خلال الزيارة، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها".
وفي أغسطس/آب الماضي، تسلم البرهان، رسالة خطية من أفورقي، تتعلق بتقوية العلاقات الثنائية، في كل جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، زار البرهان، إريتريا، واتفق مع أفورقي، على فتح الحدود بينهما، وتسهيل الحركة الطبيعية للمواطنين، عقب إغلاقها من قبل نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لعام ونصف.
وتوترت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا في فبراير/شباط 2018، بعد قيام حكومة البشير آنذاك بإغلاق الحدود؛ نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ"الخليج 365": الرئيس الإريتري في السودان الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.