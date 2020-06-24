مصادر لـ"الخليج 365": الرئيس الإريتري في السودان الخميس

كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، سيصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، في زيارة رسمية تستغرق يومين.



وأضافت المصادر أن رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان سيكون في استقبال أفورقي بمطار الخرطوم،

وأضافت: "سيبحث الرئيس الإريتري خلال الزيارة، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها".

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وفي أغسطس/آب الماضي، تسلم البرهان، رسالة خطية من أفورقي، تتعلق بتقوية العلاقات الثنائية، في كل جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، زار البرهان، إريتريا، واتفق مع أفورقي، على فتح الحدود بينهما، وتسهيل الحركة الطبيعية للمواطنين، عقب إغلاقها من قبل نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لعام ونصف.

وتوترت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا في فبراير/شباط 2018، بعد قيام حكومة البشير آنذاك بإغلاق الحدود؛ نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.