بومبيو: أمريكا تصدر عقوبات على خمسة إيرانيين نقلوا شحنات من النفط إلى فنزويلا

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وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت فرض عقوبات على خمسة إيرانيين تولوا قيادة السفن التي سلمت شحنات من النفط إلى فنزويلا. وقال بومبيو في حديث للصحفيين إن الولايات المتحدة تواصل دعم زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو. كانت واشنطن ومعظم الحكومات الغربية الأخرى قد اعترفت بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا شرعيا للبلاد. وتسعى واشنطن للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

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