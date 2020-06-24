شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. قطع طرقات في لبنان احتجاجاً على هبوط سعر صرف الليرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت شبكة سكاي نيوز العربية، نقلاً عن مراسلها في لبنان قوله، قيام المحتجين بقطع عدد من طرقات المدن اللبنانية احتجاجاً على هبوط سعر صرف الليرة لمستوي قياسي جديد أمام الدولار.



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