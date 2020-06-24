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رواد "السوشيال ميديا" يوجهون رسائل وصفعات قوية للناشطة المصرية "ليلى سويف"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020

رواد

متابعات_ الخليج 365

وجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، رسائل وصفعات قوية على وجه الناشطة المصرية ليلى سويف، مؤكدين أنها نموذج صارخ لأم أضاعت أبنائها، قائلين لها: "ألا يكفي إدعاءتك الكاذبة والمضللة التي لم يعد أحد يصدقها"

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وأضاف رواد السوشيال: "بعد افتضاح أكذيبك  أمام الجميع وانكشاف تحالفك مع الإخوان الإرهابيين عليكي أنتي وبناتك بدلًا من أن تستمروا في إدعاءاتكم أن تفكري في أفعالك التي سبق وأن ساهمت في تخريب عقول أعداد من الشباب أولهم ابنك الإرهابي علاء عبدالفتاح وبناتك". 

 

وأوضح رواد السوشيال: "الجميع يعلم رسائلكم موجهة للخارج لمحاولة الحصول على المال الحرام مقابل خراب وهدم بلدكم أيها العملاء خونة الوطن من فقدتم الشرف والكرامة".

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