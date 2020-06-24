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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رواد "السوشيال ميديا" يشنون هجوماً حاداً على الناشط المصري "أكرم إسماعيل" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
شنت مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، هجوما حادا على الناشط المصري أكرم إسماعيل، متهمينه بالسعي لإشاعة عدم الاستقرار واستغلال أزمة كورونا لتحقيق مكاسب شخصية.
وقال مستخدمو مواقع التواصل: "أكرم إسماعيل وأمثاله من المرتزقة لا يكلون ولا يملون من سعيهم الدائم والمتواصل للتخريب والهدم وإشاعة عدم الاستقرار في البلد.. وجدوا ضالتهم في أزمة كورونا التي تواجهها مؤسسات الدولة المصرية بكل إمكانياتها لحماية شعبنا من خطر يهدد حياة وأرزاق كل المصريين".
ووجه رواد السوشيال لـأكرم إسماعيل قائلين: "هل يجب على الدولة المصرية السكوت عن محاولات عملاء جماعة الإخوان الإرهابية من أمثالك لاستغلال مواقع التواصل الاجتماعي للتشكيك في جهود الدولة ومؤسساتها ونشر الأخبار الكاذبة وإثارة الفوضى وبث الشائعات؟".
وقال عدد من الرواد: "المصريون الشرفاء الواعين لن يخدعهم الكذابون والمنافقون والخونة الذين يقتاتون على التمويلات الخارجية المشبوهة".
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