طقس الغد في الإمارات صحو إلى غائم جزئياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح بعد غد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.



وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية / 18 - 28 تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 17:00 والمد الثاني عند 03:21 والجزر الأول عند الساعة 10:05 والجزر الثاني عند الساعة 21:13.

وفي بحر عمان يكون خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 12:58 والمد الثاني عند الساعة 00:14، والجزر الاول عند الساعة 19:02 والجزر الثاني عند الساعة 06:51.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 31 85 40

دبي 41 32 75 30

الشارقة 41 30 85 35

عجمان 40 31 80 30

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أم القيوين 40 30 85 25

رأس الخيمة 41 29 80 30

الفجيرة 36 30 70 35

العين 46 27 70 15

ليوا 45 28 85 30

الرويس 39 29 75 35

السلع 40 30 80 35

دلما 39 28 75 30

طنب الكبرى 39 28 75 30

طنب الصغرى 38 27 80 35

أبو موسى 38 27 80 35