شكرا لقرائتكم البرلمان الفرنسي: أردوغان سيقود الحرب في ليبيا إلى الجنون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح نائب رئيس البرلمان الفرنسي لقناة "العربية"، الأربعاء، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقود الحرب في ليبيا إلى الجنون.
وتدخلت أنقرة عسكريا في الصراع الدائر في ليبيا، ودعمت حكومة الوفاق في طرابلس بالأسلحة والمرتزقة.
وقال البرلماني الفرنسي إن "مصر وفرنسا لن تقبلا نقض تركيا لتعهداتها في برلين". وتبني مؤتمر برلين تسوية الأزمة الليبية عبر المفاوضات.
وأكد أن "مأساة ليبيا تتجاوز حدودها، والوضع قد يخرج عن السيطرة".
وشدد نائب رئيس البرلمان الفرنسي على أن "مصر لن تقبل بالوضع الحالي في ليبيا".
وهدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل في ليبيا إلى جانب الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، حال استيلاء قوات الوفاق على مدينة سرت، التي اعتبرها الرئيس المصري خطا أحمر.
ورفض وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم بالقاهرة، الثلاثاء، كافة التدخلات الخارجية في ليبيا، ودعوا إلى وقف إطلاق نار فوري بين الفرقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان الفرنسي: أردوغان سيقود الحرب في ليبيا إلى الجنون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.