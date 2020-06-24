’’حفاظا على حقوق مصر المائية‘‘.. توجيهات عاجلة من السيسي بشأن أزمة سد النهضة.. والخارجية الأمريكية تتدخل

كتب: ضياء السقا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة التحركات على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة، والاستمرار حالياً في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة، خاصةً من خلال تكثيف المشاورات في هذا الصدد مع السودان الشقيق، إلى جانب القوى الدولية المختلفة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلٍ من وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والموارد المائية والري، والعدل، والمالية، والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، و رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات ملف سد النهضة، حيث تم استعراض الموقف الراهن، أخذاً في الاعتبار المحددات والثوابت المصرية في هذا الخصوص، لا سيما ما يتعلق ببلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب يمس بحقوق مصر في مياه النيل.

"شكري" و"بومبيو" يتباحثان حول التطورات الخاصة بقضية سد النهضة

من ناحية أخرى، تلقى وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، للتباحُث حول عدد من الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، بأن الوزيريّن أكدا خلال الاتصال على استراتيجية وخصوصية العلاقات التي تجمع الدولتّين، وتطرقا إلى سُبل تطوير شتى جوانبها بما يحقق المصالح المشتركة لمصر والولايات المتحدة على كافة الأصعدة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن "شكري" و"بومبيو" تبادلا الرؤى حول مستجدات مجمل الملفات الإقليمية والتطورات المتسارعة بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصةً في كل من ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن، حيث استعرض الوزير شكري جهود الدولة المصرية الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية تحقق الاستقرار المنشود بالمنطقة ومواجهة كل مظاهر الإرهاب والتدخلات الخارجية التي تسعى لتأجيج الأوضاع في كافة أرجاء المنطقة.

كما تطرق الوزير شكري إلى آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة، وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

هذا، واتفقا الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما خلال المرحلة المقبلة حول كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكانت الخارجية الأمريكية قد استضافت جولة من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول أزمة سد النهضة، ولكنها انتهت بالفشل، ويسعى الجانب الأمريكي للضغط على الحكومة الإثيوبية للتوصل إلى اتفاق عادل بين الأطراف الثلاثة.