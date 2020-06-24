شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الغد: ندعم موقف الرئيس السيسى الصارم للتصدى لتوسع تركيا فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسى السابق، كامل تأييده ودعمه لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسى الصارم تجاه التوسع التركى فى ليبيا، وتجاه محاولة أردوغان تحويل الشقيقة ليبيا إلى مرتع للميليشيات الإرهابية المؤجرة وإلى منطقه نفوذ له على غرار سوريا.

أضاف موسى أن الموقف المصرى يحافظ على مستقبل ليبيا، كما أنه يصون أمن مصر واستقرارها، قائلا: "لن يقبل الأشقاء فى ليبيا الاحتلال التركى لبلادهم ولن يقبلوا أن تتحول بلادهم إلى منطقه مفتوحه ومستباحه لتهديد أمن مصر".

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كما أضاف رئيس حزب الغد أن الموقف المصرى يتمتع بالدعم الكامل من البرلمان الليبى المنتخب والممثل الشرعى الكبيى للأمة الليبيه، كما انه يتمتع بدعم عربى كبير من السعوديه والامارات والبحرين والاردن وغيرها، وهناك محاولات أممية تقودها دول كبيره لنزع الشرعيه عن حكومه السراج التى سهلت لأردوغان دخول ليبيا واحتلال بلاده.

ودعا موسى، ممثلى الشعب الليبى إلى سحب الثقة من حكومة السراج التى أطاحت بسياده ليبيا وتسببت فى احتلالها واستقدام المليشيات الارهابيه إلى الأراضى الليبية.