شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الصادق الشوربجى لـ"الخليج 365": سنسعى للنهوض بالمؤسسات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الجديد، أن التشكيل الجديد للهيئة سيبدأ من حيث ما نتهت إليه الهيئة السابقة، موجها الشكر للتشكيل السابق على ما بذلوه من مجهود محترم خلال الفترة الماضية .

وأضاف عبد الصادق الشوربجى، فى أول تصريحات صحفية له لـ"الخليج 365"، أنه سيستكمل ما وقفت عنده الهيئة السابقة و أن كل عضو فى الهيئة سيكون له دورا وسيأخذ بالرأى الجماعى، مؤكدا أن هدفهم واحد وهو النهوض بالمؤسسات الصحفية القومية .

وعن التغييرات الصحفية، ذكر عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة:"بعد حلف اليمين سنجتمع وربنا يوفقنا فى الاختيار"

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر القرار رقم 364 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجی وعضوية كل من:

1- المستشار عادل سید عبد الرحيم حسن بريك - نائب رئيس مجلس الدولة .

2- محمد حسن أبو عيش - ممثلا لوزارة المالية.

3- سامية زين العابدین عبد الله محمد - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة .

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4- أحمد مختار مصطفی طلبة - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

5- وليد عبد العزيز عبد العزيز عامر - ممثلا للصحافة القومية .

6- سامح عبد الله محمد - ممثلا للصحافة القومية.

7- أسامة سعيد محمد عثمان - ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية .

8- فاطمة السيد أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة .

المادة الثانية

تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة المذكورة أربع سنوات .