شكرا لقرائتكم خبر عن سامية زين العابدين عضو "الوطنية للصحافة": شكرا للرئيس على ثقته الغالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة: "شكرا للرئيس السيسى عبد الفتاح السيسى على ثقته الغالية، هذا تكليف بأن نرعى الله وضمائرنا من أجل الوطن للدفاع عنه فالحرية قيد قبل أن تكون حرية وعلينا أن نعلم أن الكلمة رصاصة إذا خرجت فى غير موقعها فقد أصابت" .

وأضاف سامية زين العابدين فى أول تصريحات لها، أن "بلدنا تحتاج إلى العمل المكثف من أجل رفعة الوطن والدفاع عنه، متابعة:"يشرفنى أن أكون عضوا بالهيئة الوطنية للصحافة فمصر أول من نقش جرائد على المعابد، الوطن يحتاج لكل قلم يكتب من أجل الوطن تحتاج لأن نكون من أجل هذا الوطن العظيم يكفينا فخرا أن لدينا جيش و شرطة تدافع عن الوطن بالدم والروح ونحن مجتمع الصحفيين لا نقل وطنية من أجل الدفاع عن الوطن".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر القرار رقم 364 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجی وعضوية كل من:

1- المستشار عادل سید عبد الرحيم حسن بريك - نائب رئيس مجلس الدولة .

2- محمد حسن أبو عيش - ممثلا لوزارة المالية.

3- سامية زين العابدین عبد الله محمد - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة .

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4- أحمد مختار مصطفی طلبة - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

5- وليد عبد العزيز عبد العزيز عامر - ممثلا للصحافة القومية .

6- سامح عبد الله محمد - ممثلا للصحافة القومية.

7- أسامة سعيد محمد عثمان - ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية .

8- فاطمة السيد أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة .

المادة الثانية

تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة المذكورة أربع سنوات .