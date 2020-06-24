شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة لـ16 برلمانيا عربيا لإصدار البرلمان العربي بيانا لدعم مصر في حماية أمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، بطلب إلي رئيس البرلمان العربي، موقعاً من 16 برلمانيا، لإصدار البرلمان العربي بيانا بشأن دعم مصر، فى حماية أمنها واستقرارها والدفاع عن حدودها.

واقترح الموقعون، أن يتضمن بيان الدعم تأكيد البرلمان العربي علي تضامنه التام ووقوفه بجانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وحقها في الدفاع عن حدودها الغربية بعمقها الاستراتيجي من المليشيات الارهابية والمرتزقة، باعتبار أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، تثمين الجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلي التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا والتي لقيت تأييداً ودعماً إقليميا ودوليا لاسيما إعلان القاهرة الذي يتسق مع كافة القرارات الدولية.

وطالب الموقعون، أن يدعو البرلمان العربي المجتمع الدولي إلي الاضطلاع بمسئولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل إلي حل شامل يؤكد سلامة وأمن الاراضي الليبيية، واستعادة المؤسسات والقضاء علي الارهاب والمليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات غير الشرعية التي تغذي الإرهاب في المنطقة.

Advertisements

ووقع علي الطلب، الذي يأتي في ضوء الفقرة الأولي من المادة 58 من النظام الداخلي للبرلمان العربي، كلاً من النائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، والنائبة شادية الجمل، عضو مجلس النواب المصري، بالإضافة إلي النائب عادل العسومي والنائب محمد اليماحي والنائب علوي الباشا، النائب ظافر العاني، النائب ممدوح الصالح، النائب إسماعيل عبد الرحمن، النائبة ناعمة الشرهان، النائب أحمد السويدي، النائبة شذي سعيد النقبي، النائب علي أحمد شادلي، النائب عبده كامل محمد، النائب محمود حسن فراج، النائب إبراهيم أحمد عبده.