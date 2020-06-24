ننشر تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 365 لسنة 2020، بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة، حسين كمال عبد القادر زين. وتضمن القرار عضوية كل من: 1- المستشار/ محمد رجب خليل إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة. 2- خالد محمد إبراهيم نوفل - ممثلا لوزارة المالية. 3- وليد زکریا على أحمد - ممثلا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. 4- ريهام علی مصطفی کامل السهلي - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة . Advertisements 5- جمال راجي عنايت إبراهيم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة . 6- عمرو عبد الحميد حسن أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة. 7- سامي عبد السلام سعدون عبد المعطي - ممثلا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام . 8- هالة فاروق محمد حشیش - ممثلا لنقابة الإعلاميين. ونصت (المادة الثانية)، على أن تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة المذكورة أربع سنوات .

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