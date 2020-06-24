بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة کرم جبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 336 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة کرم کامل إبراهيم جبر وعضوية كل من : 1 - المستشار محمد عبد السميع إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة . 2- أمير نبيل جميل إبراهيم - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . 3- المهندس حسام عبد المولى صقر إبراهيم - ممثلا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . 4- عزة السيد مصطفى عبد النبي - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة . 5- صالح عبد السميع الصالحي - صحفی . Advertisements 6- نشأت محمد محمد الديهى - إعلامي . 7 - رانيا متولی هاشم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة 8- السيدة الدكتورة / منى محمد سعيد الحديدي - ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات .

المادة الثانية المادة الثانية تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور أربع سنوات. المادة الثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه صدر برئاسة الجمهورية.

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