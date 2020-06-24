شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يوافق علي بيان يدعم مصر في حماية حدودها الغربية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقة البرلمان العربي خلال جلسته اليوم الأربعاء المنعقدة عبر الفيديو كونفرانس، علي المقترح المقدم منه و16 برلمانياً بإصدار بيان داعم لمصر فى حماية أمنها واستقرارها والدفاع عن حدودها.

وكان مشروع البيان المقترح ينص على أن البرلمان العربي يعلن تضامنه التام ووقوفه إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وحقها في الدفاع عن حدودها الغربية بعمقها الاستراتيجي من الميليشيات الإرهابية والمرتزقة باعتبار أن الأمن القومي المصري جزء من الأمن القومي العربي.

كما يتضمن مشروع البيان الاشادة بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية والتي لاقت ترحيبا عالميا خصوصا بعد إعلان القاهرة الذي يتسق مع كافة القرارات الدولية.

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وطالب الموقعون علي البيان، أن يدعو البرلمان العربي المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته والاستجابة لدعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية، واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حدا للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة.

ووقع علي الطلب كل من النائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، والنائبة شادية الجمل عضو مجلس النواب المصري، بالإضافة إلي النائب عادل العسومي والنائب محمد اليماحي والنائب علوي الباشا، النائب ظافر العاني، النائب ممدوح الصالح، النائب إسماعيل عبد الرحمن، النائبة ناعمة الشرهان، النائب أحمد السويدي، النائبة شذي سعيد النقبي، النائب علي أحمد شادلي، النائب عبده كامل محمد، النائب محمود حسن فراج، النائب إبراهيم أحمد عبده.