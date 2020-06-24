شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. خريطة توزيع الاستثمارات على أقاليم الجمهورية.. الصعيد فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض ”الخليج 365” التوزيع الجغرافى للاستثمارات المستهدفة على مستوى أقاليم الجمهورية للعام المالى 2020/2021، وذلك وفقا لخطة استثمارات التنمية المحلية فى السنة المالية الجديدة، وجاء التوزيع الجغرافى للاستثمارات كالتالي:

1 - إقليم القاهرة الكبرى باستثمارات تقدر بمبلغ 4.4 مليار جنيه.

2 - إقليم الإسكندرية 2.5 مليار جنيه.

3 - إقليم الدلتا 2.3 مليار جنيه.

4 - إقليم قناة السويس 2.8 مليار جنيه.

5 - إقليم شمال الصعيد 1.7 مليار جنيه.

6 - إقليم وسط الصعيد 1.1 مليار جنيه.

7 - إقليم جنوب الصعيد باستثمارات 4.5 مليار جنيه.

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ويتبن من هذا التوزيع الآتي:

1 - إقليم جنوب الصعيد يستحوذ على نسبة 23.30% من الاستثمارات المستهدفة.

2 - يليه إقليم القاهرة الكبرى بنسبة 22.5%.

3 - وإقليم قناة السويس بنسبة 14.5% فى المركز الثالث.

4 - استحواذ إقليم الصعيد على نحو نسبة 37.9 % من إجمالى الاستثمارات. وذلك تجسيد لما يحظى به من أولوية فى إطار خطة الدولة لتصويب الاختلالات الداخلية بين مختلف أقاليم الجمهورية والتوجه نحو تكثيف الاستثمارات العامة فى الأقاليم الأكثر احتياجا.

وتستهدف برامج التنمية المحلية التوسع فى تشغيل الشباب وتنمية المشروعات الصغيرة وتنشيط عجلة الاستثمار، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلى وتشجيع وتعميق المشاركة الشعبية والاندماج فى التنمية والتخطيط، فضلا عن الحفاظ على الموارد الطبيعية والإصحاح البيئى.