شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد إلهامى عجينة نائب بلقاس.. والعزاء غدا أمام منزل العائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل والد النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية، ومن المقرر أن يتم دفن جثمان والد النائب إلهامى عجينة اليوم عقب صلاة المغرب، ومن المقرر أن يقام العزاء غدا أمام منزل العائلة بقرية كفر شريف مركز شربين الدقهلية.

وقدم العديد من أهالى دائرة بلقاس التعازى للنائب إلهامى عجينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، داعين لوالده بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.