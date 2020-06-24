شكرا لقرائتكم خبر عن صراع النفط.. تقرير يكشف مطامع أردوغان فى ليبيا وخططه للاستيلاء عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت ، عن مطامع الديكتاتور التركي رجب طيب اردوغان، في ليبيا، ومحاولاته المستمرة للسيطرة على اماكن النفط بدعم من الجماعات الارهابية، التي يقوم بتمويلها وتوفير الملاذات الآمنة هناك لتنفيذ مخططاته الارهابية هناك.

وأضاف التقرير، أن اردوغان ونظامه يحاولون الدخول الي سرت لانها تعد اكبر مكان للنفط في العالم، وهو ما كشف عنه أردوغان وتنفيذ أجندته الخبيثة بالتدخل في ليبيا من أجل الحصول على النفط لصالحه هو والجماعات الإرهابية.

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يذكر أن رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، انتقد إصرار نظام العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، على دعم الميليشيات الإرهابية في ليبيا، ومحاولته في الوقت نفسه إخفاء الحقائق عن الشعب، رغم أن الجميع داخل تركيا وخارجها يعرفون تحركات النظام هناك.

وأشار كليتشدار إلى أن الجميع في تركيا بات يعلم أن النظام الحاكم يرسل جنودًا أتراكًا وعناصر من الميليشيات السورية المتطرفة إلى ليبيا، مؤكدًا أن العالم كله يعرف ذلك، فلماذا لا يحق للأتراك أن يعرفوا.