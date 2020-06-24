تنسيقية شباب الأحزاب تسلم مستلزمات طبية لمديرية الصحة بالجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بلقاء وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة و قاموا بتسليمه مجموعه من المستلزمات الطبية، و التي اشتملت على : ٢٠٠ كرتونه مواد تموينيه ٢٠٠٠ سرنجات متنوعه ٤٠٠٠ كارت متابعه منزلى لمرضى الكرونه ١٠٠ ماسكات تنفس صناعى واكسجين ٥٠ واقى زجاجى ٥٠ ترمومتر زئبقى Advertisements يأتى ذلك في إطار نشاط مبادرة الوعي أمان التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم المراكز الصحية والمستشفيات . ومن المقرر أن تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقديم الدعم للأهالي في المحافظة و للمستشفيات وتوفير احتياجاتها من المستلزمات، ومعاونة الوزارة في التواصل مع المواطنين وحالات العزل المنزلي.



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