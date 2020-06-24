شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بالبرلمان يحذر من مخاطر الطائرات الورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، من مخاطر الطائرات الورقية على الأمن القومى، حيث قد يتم تزويدها بكاميرات مراقبة لتصوير المنشآت الهامة والحيوية، بحسب طلب الإحاطة.

وأشار أبو طالب، في طلب الإحاطة الذي تقدم به اليوم الأربعاء، إلى أن لعبة الطائرات الورقية كانت تشكل في الماضي أحد أهم الألعاب وأحد مظاهر الاحتفالات عندما كنا صغارَا، ولكن اليوم مع التطور التكنولوجي الهائل، أصبحت قبل أن تشكل خطورة على حياة الأطفال، فإنها تشكل خطورة على الأمن القومي، باستخدام وسائل التصوير الحديثة وصغيرة الحجم.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن اللعبة بات التنافس فيها على غير العادة، فكل شخص يعلو فوق بنايته ممسك بطائرته الورقية ويبدأ في تحليقها بالهواء وبارتفاعات كبيرة.

ولفت، إلى أن هناك حوادث عدة وقعت جراء "الطائرات الورقية"، موضحاً أن من بين الحوادث سقوط من أعلى العقارات وأخرى من خلال الصعق الكهربائى، مشدداً على أن ذلك يستدعي تدخل أولياء الأمور بتقديم النصح والإرشاد لأبنائهم.