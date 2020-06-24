تعرف على آليات وضع الامتحانات لذوى الإعاقة فى القانون الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع بصورة كبيرة، وفيما يلى نرصد آلية ضع الامتحانات لذوى الاحتياجات طبقا لنوع الإعاقة. ووفقا للائحة الداخلية للقانون، يتم وضع الامتحانات لكافة المراحل وتوفير التيسيرات اللازمة للطلاب طبقا لنوع الإعاقة وبما يتناسب مع درجتها وظروف كل حالة، ويراعى أن يكون ذات محتوى الامتحان في حالات الإعاقات التي لا تؤثر على التحصيل الدراسي، مع توفير التيسيرات اللازمة للطلاب حسب نوع ودرجة الإعاقة أو الاضطراب ومنها الآتى: 1. الوقت الإضافي. 2. تكبير الخط. 3. وجود قارئ للأسئلة. Advertisements 4. وجود کاتب للإجابات امتحان إلكتروني أو بالبرايل أو شفوي. 5. وجود مترجم لغة إشارة. 6. شفافة ملونة توضع فوق ورق الامتحان. 7. إعفاء من أجزاء من الأسئلة بشرط ألا يضر بالنتيجة النهائية.

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