شكرا لقرائتكم خبر عن محلية البرلمان تؤيد الإغلاق المبكر الدائم للمحال.. وتؤكد ضرورة استثناء مناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برؤية حكومة المهندس مصطفى مدبولى، بشأن الإغلاق المبكر الدائم للمحال العامة فى إطار التعايش مع فيروس كورونا، والتى تم الإعلان عنها من منطلق الانفتاح التدريجى بعد الإغلاق الجزئى خلال الأشهر الماضية، وأكد السجينى، فى تصريحات له اليوم، أن هذه الرؤية سبق وأن تحدثت بشأنها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كما أنها أوصت بها فى تقريرها الخاص بتوصيات تعاطي إدارت الحكم المحلي مع أزمة كورونا منذ مارس الماضي، وضرورة الاستفادة منها فى الإغلاق المبكر والدائم للمحال العامة لما لها من العديد من المميزات بمستويات مختلفة.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن هذا التوجه محمود، والحكومة مشكورة عليه، حيث الاستهداف الحقيقي نحو بداية عودة الانضباط إلي الشارع، والعبرة ستكون بالتطبيق والإلتزام به، داعيا جموع المواطنين والأطراف المعنية بالاستجابة له، وبمعاونة الحكومةعلي تطبيقه، وتابع قائلا: "الغلق المبكر له مزايا كبيرة جدا بمستويات اقتصادية وصحية".

ولفت إلى أنه من الصعب أن يتم تطبيق هذه الرؤية على كل ربوع وأنحاء الجمهورية، ومن ثم توجد بعض المناطق التى تكون فى حاجة أن تستمر المحال العامة لمنتصف الليل مثلا أو بعد ذلك، وبالتالي ستتاح الفرصة للوحدات المحلية فى أن تستثني بعض المناطق الجغرافية وفق ضوابط العمل بها، علي أن يكون هذا الاستثناء بمقابل من شأنه أن يحقق موارد للوحدات المحلية لدعم مهامها وأنشطتها سواء بملف النظافة أو النسق الحضاري أو غيره، مع أن يتم دراسة الأمر بشكل دقيق.

كما أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن جهود الانفتاح التدريجي التى تمت من الحكومة مؤخرا تتماشي مع توجها التعايش خاصة فى ظل الأضرار الكبيرة التى لحقت بالعديد من القطاعات، مشيرا إلي أن تدابير المواجهة ضرورة مهمة بالتوازي مع هذه التحركات، وأن القطاعات التى تأثرت تؤكد ضرورة النظر لأوضاع العاملين بها والعمل علي توفير البيئة الاجتماعية المناسبة من تأمينات ومعاشات تساعدهم فى ظل مثل هذه الظروف التى قد تحدث فى أى وقت.