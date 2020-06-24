تفكيك الميليشيات وحقوق مصر المائية.. 9 توجيهات من السيسي للحكومة بشأن ليبيا وسد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والموارد المائية والري، والعدل، والمالية، والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. ويرصد الخليج 365 أبرز توجيهات السيسي للحكومة بشأن ليبيا وسد النهضة كالتالي: سد النهضة - بلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد. - رفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب يمس بحقوق مصر في مياه النيل. - مواصلة التحركات على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة. Advertisements - الاستمرار حالياً في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة. - تكثيف المشاورات مع السودان والقوى الدولية المختلفة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن. القضية الليبية - استمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لفرض الأمن والاستقرار. - الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق، لصون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي. - موقف مصري بشأن احتواء الأزمة في ليبيا من خلال تثبيت وقف إطلاق النار ووضع الضمانات اللازمة لذلك. - تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع، بما يفتح الآفاق نحو الوصول إلى حل سياسي شامل.

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