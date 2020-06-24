جامعة أسيوط: امتحانات السنوات النهائية 10 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، عن تحديد يومي 10 يوليو المقبل لبدء أعمال الامتحانات الخاصة بطلاب سنوات النقل والسنوات النهائية بمختلف كليات الجامعة.

وأكد نائب رئيس جامعة أسيوط، أن الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، والإدارة العامة للتعليم وكافة العاملين بقطاع التعليم والطلاب، يعملون من أجل صالح الطلاب والعملية التعليمية في ظل هذه الظروف الاستثنائية، والإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

وتضمن قرار مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط، أن تبدأ الامتحانات للسنوات النهائية في ١٠ يوليو، وهناك من يبدأ في ١٦ يوليو، وستعلن الجداول لكافة الكليات الاثنين القادم ٢٩ يونية، ومن حق الطالب التقدم لكليته قبل انعقاد الامتحان بأسبوع للاعتذار عن أداء الامتحان في كافة مواد الفصل الدراسي الثاني ويحتسب له غيابًا بعذر ويحق له دخول الدور الثاني وحصوله على الدرجات الفعلية التي يحصل عليها.

كما تضمن القرار، أنه يستفيد كافة الطلاب بسنوات النقل والسنوات النهائية من درجات الرأفة كاملة وفقًا للمعتاد والمعمول به في كل كلية، وتشكيل لجان ثلاثية بالكليات تضمن الالتزام بأن تكون أسئلة امتحانات السنوات النهائية بنسبة ٧٥% فيما تم تدريسه حتى ١٥ مارس الماضي وبنسبة ٢٥% فيما تم تدريسه عن بعد بعد ١٥ مارس.