الصحة: كارت متابعة للمسافرين عبر المنافذ البرية قبل دخول المحافظات السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، الاجتماع التنسيقي الدوري مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" بحضور كل من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر؛ لمتابعة آلية العمل بخطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر.

وأوضحت وزيرة الصحة، في بيان اليوم، أنه تم الانتهاء من إرشادات الدخول الصحي الآمن لكافة القادمين إلى المناطق السياحية بالمحافظات الثلاث، بالإضافة إلى وضع دليل استرشادي بضوابط استقبال كافة السائحين القادمين إلى الفنادق وتعميمه على كافة العاملين بالقطاع الصحي وقطاعي السياحة والطيران بتلك المناطق.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه سيتم تفعيل العمل بكارت المتابعة الصحية لكافة القادمين إلى المحافظات السياحية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، مضيفة أنه سيتم تسليمه للمسافر عبر المنافذ البرية للمحافظات، أثناء خروجه من المحافظة وسيقوم بملئ البيانات الشخصية وتسليمها عند بوابات الدخول للمحافظة المنتقل إليها منعًا لتكدس السيارات عند منفذ الخروج.

وتابعت الوزيرة: يجري التنسيق بين وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي (الحجر الصحي)، ووزارتي النقل والتنمية المحلية لمتابعة طباعة أعداد كبيرة من كروت المتابعة الصحية تتناسب مع أعداد المواطنين المنتقلين بين المحافظات، بالإضافة إلى توزيع البطاقات على المسافرين داخل السيارات الخاصة ووسائل النقل الجماعي عند الخروج من المحافظة وجمعها منهم قبل الدخول لمحافظة أخرى.

وأضافت وزيرة الصحة، أنه تم الاتفاق على مشاركة ممثلين من وزارة التنمية المحلية بالغرفة المركزية لإدارة المنظومة الصحية بالمنشآت السياحية بجانب ممثلين من وزارتي السياحة والطيران من الناحيتين الفنية والإدارية، حيث تعقد بشكل دائم بديوان عام وزارة الصحة والسكان لمتابعة سير العمل المنظومة الصحية بالمحافظات السياحية من خلال منظومة موحدة، والوقوف على أي تحديات قد تواجهها والعمل على حلها.

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كما سيتولى كل من وكيل وزارة الصحة ومدير مكتب السياحة في كل محافظة، التنسيق مع الغرفة المركزية ومتابعة سير العمل في المحافظات السياحية.

وأضافت زايد، أن قطاع الطب الوقائي بالوزارة قام بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مفارم للتخلص الآمن من النفايات الخطرة تبدأ بسعة 10 كجم نفايات، لتوزيع تلك المفارم على كافة الفنادق السياحية المعتمدة لدى غرفة السياحة الفندقية.

ولفتت الوزيرة، إلى أنه جارٍ تدريب كافة الأطقم الطبية والعاملين بداية من الحجر الصحي في كافة المنافذ والمستشفيات وكافة الجهات المقدمة للخدمات الصحية بالمحافظات الثلاث، على الخدمة الفندقية وأسلوب الضيافة والاهتمام بزي العاملين، كما يجري إعداد نموذج استرشادي عن كيفية التعامل مع الحالات المكتشف إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتعميمه بكافة المنشآت بما يساهم في تقديم الخدمة الصحية على أعلى مستوى وبالشكل الذي يليق بالسياحة المصرية.

وتابعت الوزيرة: كما يجري تجهيز ورفع كفاءة عدد من المستشفيات بالمحافظات السياحية الثلاث من الناحية الفندقية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الصرف الصحي وشبكة الغازات والكهرباء، وتطوير الموقع العام.

وخلال الاجتماع أشار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلى أنه سيتم استخدام الزي السياحي بكافة المطارات وإدارات الحجر الصحي تحت إشراف غرفة السياحة الفندقية، كما سيتم تخصيص شعار السلامة الصحية بكافة المنشآت الصحية والسياحية بالمحافظات الثلاث لتوحيد الصورة الذهنية للقادمين إلى تلك الأماكن، ويشمل ذلك الشعار 3 علامات هيروغليفية مرتبطة في أذهان السائحين عن مصر.

وأوضح الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، التنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الصحة والسكان من خلال الغرفة المركزية لإدارة المنظومة الصحية بالمنشآت السياحية، وتسخير كافة الإمكانيات، في إطار تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لعودة السياحة وتقديم الخدمة الطبية بالشكل اللائق بمكانة وتاريخ مصر محليًا عالميًا.