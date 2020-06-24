نيويورك تفرض حجرا صحيا على الزائرين من ولايات بها زيادة في إصابات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، أن الولاية ستطالب الأشخاص القادمين من الولايات الأمريكية، التي يوجد بها معدلات مرتفعة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بالخضوع لحجر صحي لمدة أسبوعين لدى وصولهم إليها.

وقال كومو إن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة، ليلة الأربعاء/الخميس، وسينطبق أيضا على ولايتي نيو جيرسي وكونيكتكت المجاورتين.

ويشير هذا التحرك إلى تحول في مسار تفشي الفيروس في البلاد، حيث كانت نيويورك بؤرة تفشي الفيروس في الولايات المتحدة، وفرضت ولاية فلوريدا حجرا صحيا على القادمين منها في مارس الماضي.

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والآن، سجلت نيويورك أحد أدنى معدلات انتقال الفيروس، في حين أن هناك علامات واضحة على حدوث قفزات في عدد الإصابات بولايات مثل فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا.

ويأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه الولايات المتحدة أعلى حصيلة إصابات يومية من إصابات كورونا منذ أبريل الماضي، وفقا لحصيلة جمعتها "شبكة سي ان ان" وصحيفة نيويورك تايمز وجامعة جونز هوبكتز.

وسجلت الولايات المتحدة ما يتراوح بين 35 ألف و36 ألف إصابة جديدة يوم الثلاثاء. وفقا لبيانات صحيفة نيويورك تايمز. وشهد هذا الأسبوع ثالث أسوأ عدد من الإصابات الجديدة في يوم واحد منذ تفشي الوباء في البلاد.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الولايات المتحدة إلى أكثر من 3ر2 مليون إصابة، فضلا عن أكثر من 121 ألف حالة وفاة.