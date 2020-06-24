محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :
كشف مصدر مسئول بصحة قنا، اليوم الأربعاء، عن عزل مدير مستشفى حميات قنا، منزليًا، بعد إصابته بفيروس كورونا.
وأفاد المصدر أن الدكتور سيد الكاشف، مدير مستشفى حميات قنا، قام بعزل نفسه منزليًا عقب ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، وأجرى تحاليل وأشعة مقطعية أثبتت إيجابية إصابته، بعد نقل العدوى له من مخالطته لمصابين كورونا أثناء تأدية عمله، ونظرًا لحالته المستقرة تقرر عزله منزليًا.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مدير مستشفى الحميات بقنا بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.