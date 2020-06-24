إصابة مدير مستشفى الحميات بقنا بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

كشف مصدر مسئول بصحة قنا، اليوم الأربعاء، عن عزل مدير مستشفى حميات قنا، منزليًا، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأفاد المصدر أن الدكتور سيد الكاشف، مدير مستشفى حميات قنا، قام بعزل نفسه منزليًا عقب ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، وأجرى تحاليل وأشعة مقطعية أثبتت إيجابية إصابته، بعد نقل العدوى له من مخالطته لمصابين كورونا أثناء تأدية عمله، ونظرًا لحالته المستقرة تقرر عزله منزليًا.