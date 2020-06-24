إقليم كردستان يغلق الطرق البرية مع ديالى بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا

أغلقت الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان الطرق البرية الحيوية مع محافظة ديالى بسبب ارتفاع معدلات الإصابات بفيروس كورونا.

وقال مصدر أمني- في تصريحات نشرتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / اليوم الأربعاء: "إن سلطات إقليم كردستان وجهت أجهزتها الأمنية بإغلاق الطرق البرية المارة عبر قضاء كلار والمتجهة إلى محافظة ديالى بسبب ارتفاع الاصابات بكورونا". سلطات إقليم كردستان وجهت أجهزتها الأمنية بإغلاق الطرق البرية المارة عبر قضاء كلار والمتجهة إلى محافظة ديالى بسبب ارتفاع الاصابات بكورونا".

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