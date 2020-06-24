ترامب معلقًا على براءة مستشاره السابق: قرار عظيم

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار إسقاط التهم الموجهة إلى مستشاره السابق مايكل فلين، المتهم بالكذب على المحققين الفيدراليين، بشأن مزاعم تدخل روسيا بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك. ووصف ترامب الأمر الذي أصدرته محكمة استئناف مقاطعة كولومبيا (واشنطن العاصمة) بأنه قرار عظيم، وكتب على "تويتر": "عظيم، محكمة الاستئناف تقر بعدالة طلب وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إلى مستشار الأمن القومي السابق الجنرال مايكل فلين". العاصمة) بأنه قرار عظيم، وكتب على "تويتر": "عظيم، محكمة الاستئناف تقر بعدالة طلب وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إلى مستشار الأمن القومي السابق الجنرال مايكل فلين". وأصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الأربعاء، أمرا برفض القضية الجنائية المقامة ضد مايكل فلين، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق. ضد مايكل فلين، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق. وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، إن محكمة استئناف مقاطعة كولومبيا (واشنطن العاصمة)، قالت في حكمها: "قرار وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة لمستشار ترامب السابق، كان بمثابة تسوية للقضية، رغم اعتراف فلين بأنه مذنب بالكذب على المحققين في التقرير الخاص بتحقيقات روبرت مولر". العاصمة)، قالت في حكمها: "قرار وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة لمستشار ترامب السابق، كان بمثابة تسوية للقضية، رغم اعتراف فلين بأنه مذنب بالكذب على المحققين في التقرير الخاص بتحقيقات روبرت مولر".

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