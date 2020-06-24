إيطاليا: إصابة 28 مهاجرًا على متن سفينة حجر صحي بكورونا

قال نيلو موسوميتشي رئيس منطقة صقلية، اليوم الأربعاء، إن عشرات المهاجرين الذي تم إنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد وهم على سفينة حجر صحي قبالة الساحل الإيطالي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وبعد إنقاذ أكثر من 200 شخص عالقين في البحر الأسبوع الماضي، وصلت السفينة "سي-ووتش 3"، يومالأحد إلى بلدة بورتو إيمبيدوكلي في صقلية.
وعلى الفور تم نقل الركاب، ومعظمهم من الأفارقة إلى العبارة الإيطالية موبي زازا، حيث أظهرت الفحوص إصابة 28 منهم بالفيروس أو ما يمثل 13 بالمئة من إجمالي العدد.
وكتب موسوميتشي على فيسبوك: "في أبريل طلبنا
وقالت المنظمة الألمانية غير الربحية "سي-ووتش" إنها أخطرت السلطات بحالة إصابة مشتبه فيها قبل إنزال المهاجرين.
وتبين لاحقا إصابة الشخص المشتبه فيه بالفيروس بعد نقله للمستشفى في مدينة كالتانيسيتا.
وقالت وزارة الداخلية الإيطالية، إنها عزلت جميع الحالات المصابة أو المشتبه بها في العبارة موبي زازا، للحد من وقوع إصابات أخرى.
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