وزير الخارجية العراقي يدعو لعقد مباحثات ثلاثية مع الأردن ومصر

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، عزم بلاده على عقد مباحثات ثلاثية تضم العراق ومصر والأردن، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

قال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في بغداد: "بحثنا إمكانية عقد مباحثات

ثلاثية تضم بغداد والقاهرة وعمان"، مؤكدًا على "أهمية التعاون الثنائي المشترك في مكافحة الإرهاب والطاقة وملفات أخرى".

من جهته قال الصفدي، إن "المملكة تتضامن مع بغداد في مكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار"،

مبديا استعداد الأردن للتعاون مع العراق في مكافحة وباء كورونا

وأضاف، أن "الاجتماع مع نظيره العراقي، فؤاد حسين شهد بحث سبل تعزيز التعاون النفطي عبر البصرة وميناء العقبة".

وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال استقباله وزير الخارجية الأردني والوفد المرافق له، أن "القضايا المشتركة بين البلدين ستشهد تفعيلا سريعا يوازي حجم التحديات".