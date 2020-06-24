القطريون ممنوعون من دخول الاتحاد الأوروبي

أعلن مصدر في الاتحاد الأوروبي أن الولايات المتحدة مدرجة على قائمة الدول التي سيحظر على المسافرين دخولها إلى دول التكتّل بعد إعادة فتح الحدود الخارجية بسبب إخفاق الولايات المتحدة في السيطرة على جائحة فيروس كورونا . ووضع المسؤولون قوائم توضح البلدان التي يمكن للمسافرين من التكتل السماح بدخولها - وتلك التي لا يزال رفض دخولها قائما - عند إعادة فتح الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في الأول من يوليو المقبل. وقالت وكالة يورونيوز أن من بين البلدان الأخرى التي سيتم إدراجها في الفئة نفسها وفقًا لمسودة قائمة سيتم الانتهاء منها في وقت لاحق اليوم الأربعاء روسيا والبرازيل وقطر. ويتوقع أن يعلن رسميا مطلع الأسبوع المقبل. وتستند المعايير إلى البيانات الوبائية: 47 دولة في قائمة البلدان المقبولة والمسموح لمواطنيها بدخول دول الاتحاد. وأوضح مصدرنا أنه من المرجح أن مسافرين من 54 دولة ما زالوا ممنوعين من دخول دول الاتحاد.



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