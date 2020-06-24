القطريون ممنوعون من دخول الاتحاد الأوروبي

وقالت وكالة يورونيوز أن من بين البلدان الأخرى التي سيتم إدراجها في الفئة نفسها وفقًا لمسودة قائمة سيتم الانتهاء منها في وقت لاحق اليوم الأربعاء روسيا والبرازيل وقطر. ويتوقع أن يعلن رسميا مطلع الأسبوع المقبل. وتستند المعايير إلى البيانات الوبائية: 47 دولة في قائمة البلدان المقبولة والمسموح لمواطنيها بدخول دول الاتحاد. وأوضح مصدرنا أنه من المرجح أن مسافرين من 54 دولة ما زالوا ممنوعين من دخول دول الاتحاد.
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