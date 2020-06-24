كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا: الرئيس التركي يقود الحرب في ليبيا إلى الجنون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اعتبر نائب رئيس مجلس النواب الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقود الحرب في ليبيا إلى الجنون.
وقال نائب رئيس البرلمان، في تصريحات صحفية: إن "مصر وفرنسا لن تقبلا نقض تركيا تعهداتها في مؤتمر برلين، الذي شدد على الحل السلمي عبر المفاوضات"، مؤكداً على أن "مأساة ليبيا تتجاوز حدودها، والوضع قد يخرج عن السيطرة"، مشيرا إلى أن مصر لن تقبل بالوضع الحالي في ليبيا.
وفي وقت سابق، عبرت باريس عن دعمها المبادرة التي تبناها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول وقف إطلاق النار في ليبيا.
وتصاعد التوتر في العلاقات بين فرنسا وتركيا في الأيام الأخيرة على خلفية حادث في البحر الأبيض المتوسط، حيث قالت باريس إن سفينة حربية تركيا أظهرت سلوكا "عدوانيا للغاية" إزاء فرقاطة فرنسية من عداد عملية "إيريني" الأوروبية خلال محاولتها تفتيش سفينة شحن يشتبه في نقلها أسلحة إلى ليبيا، بينما نفت أنقرة ذلك، متهمة فرنسا بلعب "لعبة خطرة" في ليبيا.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد قال يوم السبت الماضي، إن "أي تدخل من الجانب المصري في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، خاصة مع مواصلة دول خارجية تسليح ميليشيات متطرفة"، لافتًا إلى أن "سرت والجفرة خط أحمر".
وأضاف السيسي: أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا، ومصر حرصت منذ بداية الأزمة الليبية على التنبيه لمخاطرها، وسرعة استعادة الأمن والاستقرار".
وتابع: "كنا ولا نزال حريصون على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة، وطالبنا بوضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية، ونعمل على دعم جهود الأمم المتحدة المبذولة لتسوية الأزمة".