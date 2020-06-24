كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المملكة المتحدة ترصد 653 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزراة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن رصد 154 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لافتة إلى أن حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة بلغت 43081 حالة وفاة، أي ثالث أكبر حصيلة وفيات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وذكرت الصحة البريطانية أنها 653 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 306862 إصابة مؤكدة بكورونا في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة.