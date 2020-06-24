كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات.. "النعيمي" يشيد بجهود الجهات المختصة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي برأس الخيمة، قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، اليوم الإثنين، بالجهود التي بذلتها الجهات المختصة في الإمارة لتأمين أفراد المجتمع في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" التي يشهدها العالم.
وثمن "النعيمي" دور الجمهور في التعاون مع فرق برنامج التعقيم الوطني، فضلاً عن التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والعمل على تطبيقها بصورة مستمرة داخل المنازل وخارجها، وضمن بيئة العمل في المؤسسات والدوائر.
وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع أعضاء فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي برأس الخيمة عن بعد، وبحضور ممثلي كل من وزارة الصحة ودائرة التنمية الاقتصادية وبلدية رأس الخيمة ودائرة الخدمات العامة ومركز الطوارئ والأزمات والكوارث برأس الخيمة وجميع الجهات المختصة والمعنية في الإمارة.
وناقش الاجتماع مستجدات جائحة كورونا على مستوى الإمارة، والتفاصيل المتعلقة بأماكن العزل والحجر الصحي، والإجراءات المتبعة خلالها، فضلاً عن مناقشة إجراءات المسح والفحص في المستشفيات ومراكز الفحص، وذلك دعماً للإجراءات الاحترازية وتدابير الصحة والسلامة الوقائية في رأس الخيمة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,409 مليون إصابة، بينهم أكثر من 480 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,084 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.