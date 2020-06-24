كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات.. "النعيمي" يشيد بجهود الجهات المختصة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي برأس الخيمة، قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، اليوم الإثنين، بالجهود التي بذلتها الجهات المختصة في الإمارة لتأمين أفراد المجتمع في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" التي يشهدها العالم.

وثمن "النعيمي" دور الجمهور في التعاون مع فرق برنامج التعقيم الوطني، فضلاً عن التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والعمل على تطبيقها بصورة مستمرة داخل المنازل وخارجها، وضمن بيئة العمل في المؤسسات والدوائر.

وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع أعضاء فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي برأس الخيمة عن بعد، وبحضور ممثلي كل من وزارة الصحة ودائرة التنمية الاقتصادية وبلدية رأس الخيمة ودائرة الخدمات العامة ومركز الطوارئ والأزمات والكوارث برأس الخيمة وجميع الجهات المختصة والمعنية في الإمارة.

وناقش الاجتماع مستجدات جائحة كورونا على مستوى الإمارة، والتفاصيل المتعلقة بأماكن العزل والحجر الصحي، والإجراءات المتبعة خلالها، فضلاً عن مناقشة إجراءات المسح والفحص في المستشفيات ومراكز الفحص، وذلك دعماً للإجراءات الاحترازية وتدابير الصحة والسلامة الوقائية في رأس الخيمة.

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