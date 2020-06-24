كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر العراق تسجل ارتفاع حاد في عدد الإصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأربعاء، عن تسجيل 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات في عموم البلاد إلى 36 ألفا و702 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تسجيل 79 حالة وفاة بين المصابين، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1330 وفاة في أنحاء العراق، مؤكدة على إجراء مختبراتها 11445 فحصا، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 477433 نموذجا.

وتابعت، أن "عدد حالات الشفاء المسجلة لهذا اليوم كانت 1061، ليرتفع عدد الحالات في البلاد إلى 16 ألفا و814 حالة شفاء".