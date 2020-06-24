كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إطلاق المنصات الذكية لسائقي الحافلات العامة في دبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، اليوم الأربعاء، المنصات الإلكترونية الذكية لسائقي الحافلات العامة في إطار سعيها المستمر إلى أتمتة جميع الخدمات المقدمة لهم بما يسهم في إسعادهم وزيادة رضاهم ويحسن من الخدمات التي يقدمونها للمتعاملين.

وأوضح مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة عبد الله إبراهيم المير: أن هذه المنصات عبارة عن أجهزة ذكية مبرمجة بعدة لغات مرتبطة مباشرة بنظام إدارة علاقات المتعاملين (CRM) وموزعة على جميع محطات إيواء الحافلات لتمكين سائقي الحافلات العامة وتحفيزهم على تقديم مقترحاتهم وأفكارهم وإشراكهم في العملية التشغيلية بما يسهم في تعزيز وتطوير الخدمات باعتبارهم سفراء الهيئة في تقديم خدمة الحافلات العامة.

وأكد "المير" على أن إطلاق هذه المرحلة يعتبر بمثابة استمرارية لتحسين الخدمات المقدمة من الهيئة، التي تولي اهتمامًا بالغًا بمقترحات السائقين وتساهم في تنفيذها بما يضمن تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، وتحسين العمليات التشغيلية بما ينسجم مع رؤية الهيئة في "تنقل آمن وسهل للجميع".