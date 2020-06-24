كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريح هام من كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن الصفقة التجارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، اليوم الأربعاء، بأنه لا يزال من الممكن عقد صفقة تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه دعا لندن لإعطاء "إشارات واضحة" على استعدادها للعمل نحو اتجاه واحد.

وأخبر بارنييه حدثًا فكريًا عبر رابط الفيديو: "مشكلتنا لا تتعلق بالتوقيت، بل بالجوهر، خاصة أن المملكة المتحدة تواصل التراجع عن التزاماتها في الإعلان السياسي"، في إشارة إلى الوثيقة المكونة من 31 صفحة التي حددت اتجاه المفاوضات المستقبلية، في أكتوبر 2019، كما أوردت وكالة "رويترز".

Advertisements

وقال: "أعتقد أن الصفقة ما زالت ممكنة"، مضيفًا، أنه لم يكن متفائلاً ولا متشائماً ولكنه وصف نفسه بأنه مصمم.

وكان قد اتهم ميشيل بارنييه، في وقتا سابقا، بوريس جونسون "بالتراجع" عن الالتزامات التي قطعها خلال عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وألقى بظلال من الشك على مستقبل المحادثات، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وحذر ميشيل بارنييه من أنه لم يكن هناك "تقدم كبير" بشأن النقاط الرئيسية في المفاوضات منذ بدئها، مضيفًا: "لا أعتقد أننا يمكن أن نستمر هكذا إلى الأبد".