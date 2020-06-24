انطلاقا من 24 يوليوز.. البدء في استرجاع مصاريف الحج للمنتقين في قرعة موسم 2020 بتأطير من وكالات الأسفار

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي (قطاع السياحة) بأن استرجاع مصاريف الحج بالنسبة للمواطنين المنتقين في عملية قرعة تنظيم الحج برسم سنة 2020 م، 1441هـ، بتأطير من وكالات الأسفار السياحية، سينطلق ابتداء من فاتح يوليوز 2020 إلى غاية 24 منه.

وأوضح بلاغ للوزارة أن وكالات بريد بنك ستشرع في تمكين المعنيين بالأمر من مصاريف الحج التي سبق إيداعها بها، ابتداء من يوم الأربعاء فاتح يوليوز 2020 إلى غاية يوم الجمعة 24 منه.

وأضاف المصدر ذاته أنه على المواطنين المعنيين التوجه إلى أي وكالة من وكالات بريد بنك خلال هذه الفترة، مصحوبين ببطائق تعريفهم الوطنية مع الاحترام الكامل للضوابط والشروط المعمول بها في إطار حالة الطوارئ الصحية أو الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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وأكدت الوزارة أنه سيتم الاحتفاظ بنتائج عملية القرعة الخاصة بموسم 1441 هجرية، 2020 ميلادية، لاعتمادها برسم موسم 1442 هجرية، 2021 ميلادية.

وسجل البلاغ أن اللجنة الملكية للحج ستجتمع في أواخر العام، وبعد أن تحدد مصاريف الحج المقبل سيكون دفع هذه المصاريف، في الأجل الذي سيعلن عنه، تأكيدا لاستمرار الرغبة في أداء هذه الشعيرة.

وتأتي هذه الإجراءات، حسب المصدر ذاته، بناء على القرار المتخذ من طرف اللجنة الملكية للحج الرامي إلى استرجاع مصاريف الحج والاحتفاظ بنتائج القرعة، وذلك على اثر البلاغ الذي صدر عن سلطات المملكة العربية السعودية والذي تقرر فيه، في ظروف انتشار الوباء ومراعاة لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، إقامة شعيرة الحج هذه السنة بشكل آمن صحيا بأعداد محدودة جدا من مواطنين سعوديين ومقيمين بالسعودية من مختلف الجنسيات. وخلص البلاغ إلى أن مصالح قطاع السياحة تبقى رهن إشارة المواطنين للتواصل معهم بخصوص استفساراتهم أو تقديم شكاياتهم عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected] أو الهاتف: 0662071475.