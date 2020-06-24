أجرى الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان سلطنة عمان. وجاء في بلاغ للديوان الملكي، أن السلطان هيثم بن طارق بن تيمور أعرب للملك محمد السادس عن أجمل متمنياته بموفور الصحة والشفاء العاجل، وذلك على إثر العملية التي أجريت بنجاح له يوم الأحد 14 يونيو الجاري، بمصحة القصر الملكي بالرباط.

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كانت هذه تفاصيل خبر في اتصال هاتفي.. سلطان عمان يتمنى الشفاء العاجل للملك محمد السادس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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