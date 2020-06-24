مغربي ينافس على لقب مسابقة جزائرية

تأهل الشاب المغربي، ياسين أزواوي، إلى نهائي المسابقة الجزائرية “أمازيغ فويس”، الخاصة بمواهب الموسيقى الأمازيغية.

واختير ياسين، للمشاركة في المسابقة، إضافة إلى 20 مشاركا من أصل 213، قبل أن يتمكن إلى جانب 4 مشاركين آخرين، جميعهم من الجزائر، من التأهل إلى النهائي.

وصرح ياسين، صاحب 22 سنة، في حديثه لـ”اليوم 24″، أنه شارك في المسابقة المنظمة من طرف قناتي “Berbère Télévision ، و”ev play”، بعد مشاهدة إعلانها عبر فايسبوك”.

وأضاف ياسين، المنحدر من منطقة ألنيف، والمستقر في العاصمة الرباط، إن المرحلة الأولى من المسابقة، اعتمدت على عدد مشاهدات الفيديوهات المشاركة، التي تأهل من خلالها الـ3 الأوائل، فيما حل هو في المركز الرابع.

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وتأهل ياسين بفضل لجنة التحكيم، التي اختارت مشاركين اثنين إلى جانب الـ3 الأوائل للصعود إلى النهائي، وقال عن الأمر: “لي الشرف أن اللجنة، التي تعتمد على الموهبة في الاختيار، اختارتني، وحتى نسبة المشاهدات، التي حصلت عليها كانت جيدة، وجعلتني في المركز الرابع”.

وأكد ياسين أنه المغربي الوحيد، المشارك في المسابقة، التي تعتمد في دورها النهائي، المقام في الجزائر، على تصويت الجمهور الحاضر للحفل الختامي، مناصفة مع تصويت لجنة التحكيم.

وينافس ممثل المغرب في المسابقة الجزائرية على 3 جوائز، منها الجائزة الأولى، تسجيل ألبوم وفيديو كليب، والمشاركة في مهرجان ليالي تكزيرت، أما الثانية، فهي تسجيل أغنية، بالإضافة إلى فيديو كليب، والمشاركة في المهرجان المذكور، فيما يحظى الفائز بالمشاركة في المهرجان فقط.