265 مصابا جديدا بكورونا في البلاد اليوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 265 شخصًا، اليوم، الأربعاء، بفيروس كورونا، بحسب ما بيّنت معطيات وزارة الصحّة الإسرائيليّة.

ووصفت حالة 46 من المرضى بالخطيرة، ويخضع منهم 28 للعلاج لأجهزة تنفّس صناعي؛ بينما بلغ عدد المصابين النشطين 5520.

وارتفع عدد المتعافين الكلي في البلاد إلى 15904.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، بعد ظهر اليوم، الأربعاء، على استئناف استخدام أساليب تعقب الشاباك للمصابين بفيروس كورونا ومخالطيهم، رغم الانتقادات الشديدة لاتباع هذه الخطوات سابقا بسبب انتهاكها خصوصيات المواطنين.

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في هذه الأثناء، دخل حيز التنفيذ، صباح اليوم، قرار الحكومة بالإعلان عن "منطقة محدودة" في مدينة إلعاد الحريدية وخمسة أحياء في مدينة طبرية، في أعقاب ارتفاع كبير نسبيا بالإصابات بالفيروس. وسيتم فرض القيود لمدة أسبوع.

ووقع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، على أمر يسمح باستدعاء 250 جنديا في الاحتياط بموجب أوامر طوارئ، وغالبيتهم من قوات قيادة الجبهة الداخلية، حتى 30 تموز/يوليو المقبل. وسيتم تنفيذ الأمر وفق الحاجة وبموجب انتشار الفيروس.

ومع الارتفاع المتواصل بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا، شرعت الشرطة وسلطات إنفاذ القانون بتطبيق الإجراءات المشددة وتحرير المخالفات والغرامات المالية على كل من لا يلتزم بتعليمات الوقاية، وبضمنها وضع الكمامة والحفاظ على التباعد في الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والقاعات والمقاهي.