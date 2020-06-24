أميركا تعتزم فرض ضرائب إضافية على منتجات أوروبية 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعتزم إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض ضرائب عقابية إضافية على منتجات أوروبية بقيمة 3,1 مليارات دولار، في خضمّ خلاف حول دعم شركة "إيرباص" المصنّعة للطائرات، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

جاء ذلك في وثيقة رسمية نشرها مكتب الممثل الأميركي للتجارة ليل الثلاثاء - الأربعاء، والتي تضمنت لائحة منتجات من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا يحتمل أن تُفرض عليها رسوم جديدة تصل نسبتها إلى 100%.

ويُتوقع أن يتسبب هذا التدبير الذي لم يُطبق بعد، بزيادة التوتر في العلاقات التجارية الحساسة أصلا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

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وكانت منظمة التجارة العالمية، قد سمحت بفرض رسوم على بضائع مستوردة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7,5 مليارات دولار، في إطار ملف الدعم المالي الشائك لمجموعتي "إيرباص الأوروبية وبونيغ الأميركية.

وتشمل اللائحة الزيتون والقهوة وكذلك المشروبات الروحية المستخدمة في صنع الحلويات.

وأرخى هذا النبأ الذي كشفت عنه وكالة "بلومبورغ" المالية، بثقله على بورصة وول ستريت عند الافتتاح لكن أيضا في أوروبا على أسهم الشركات التي قد تكون مستهدفة بالتدابير الأميركية الجديدة.