السجن 12 عاما لرئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أويحيى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، حكما بسجن رئيس الحكومة الأسبق، أحمد أويحيى، 12 عاما؛ إثر إدانته بتهم "فساد" بشأن علاقته بمصانع لتجميع السيارات، في حكم أولى قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر في العاصمة.‎

وصدر الحكم من قبل قاض في محكمة "سيدي محمد" بالعاصمة، كما عاقبت المحكمة، في القضية ذاتها، وزير الصناعة الأسبق في حقبة بوتفليقة، عبد السلام بوشوارب، بالسجن 20 عاما، ومصادرة جميع أملاكه وأرصدته البنكية، وإصدار أمر دولي بالقبض عليه، وتغريمه مليوني دينار، علما بأنه يتواجد خارج البلاد منذ أكثر من عام، إثر فراره منها،

وقضت المحكمة بسجن وزير الصناعة الأسبق، يوسف يوسفي، لفترة 3 سنوات، وغرامة مليون دينار، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأدانت رجل الأعمال، مراد عولمي، صاحب مصنع السيارات الذي أقيم بشراكة مع مجمع "فولكس فاغن" الألماني، وعاقبته بالسجن 10 سنوات.

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وتم متابعة المتهمين في قضية تجميع السيارات لشركة "سوفاك" الجزائرية الخاصة بالشراكة مع مجمع "فولكس فاغن"، ووجهت للمعنيين تهم "فساد" تتعلق بـ"تبييض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج"، و"الرشوة واستغلال النفود"، و"الضغط على الموظفين العمومين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة".

وشارك أويحيى، الإثنين الماضي، وهو مسجون منذ نحو عام، في جنازة شقيقه بالعاصمة الجزائر، وظهر وهو مكبل اليدين، وسط حراسة أمنية مشددة.

وسُجن أويحيى في حزيران/ يونيو 2019، بعد أسابيع من انتفاضة شعبية أجبرت الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في 2 نيسان/ أبريل 2019.

وأدين أويحي نهاية العام الماضي بالسجن 15 سنة في قضية "فساد" أخرى تتعلق بـ"تمويل الحملة الانتخابية" للولاية الخامسة لبوتفليقة. وشغل أويحيى رئاسة الحكومة 5 مرات منذ عام 1995، وكان آخرها بين آب/ أغسطس 2017 وآذار/ مارس 2019، واستقال في 11 آذار/ مارس 2019، على خلفية الحراك الشعبي المناهض لنظام حكم بوتفليقة.