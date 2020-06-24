شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية على 5 إيرانيين هربوا النفط لفنزويلا والان مع التفاصيل

الأربعاء 24 يونيو 2020

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات جديدة على طهران طالت 5 إيرانيين تولوا قيادة السفن التي هربت نحو مليون ونصف برميل من الوقود إلى فنزويلا.



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت فرض عقوبات على خمسة إيرانيين تولوا قيادة السفن التي سلمت شحنات من النفط إلى فنزويلا.

وقال بومبيو في حديث للصحفيين إن الولايات المتحدة تواصل دعم زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو.

وأضاف أن اقتراح أن تعطي أمريكا إيران أموالا لتمويل الإرهاب "هو ببساطة أمر سخيف ".

وأكد أن إيران عرقلت عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مايثير تساؤلات خطيرة حول جهود طهران وما تحاول أن تخفيه.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده ستعمل على تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى إيران.

وأضاف بومبيو، للصحفيين، قائلا:"يحدوني الأمل أن يتفهم العالم كله ضرورة تمديد اقتراح حظر السلاح، أعتقد أن الجميع باستثناء بضعة دول تدرك أن هذا الحظر لا ينبغي أن ينتهي وهناك مناقشات تجري بشأن كيفية تمديده".

وفيما يخص خطط إسرائيل لضم أراضى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، علق بومبيو بأن " قرار الضم في الضفة الغربية يرجع للإسرائيليين"، ملمحاً بذلك إلى أن الولايات المتحدة تمنح الضوء الأخضر لإسرائيل للشروع بالضم.

وقال بومبيو، إن"قرارات الإسرائيليين بتوسيع سيادتهم على تلك الأراضي هي قرارات ترجع للإسرائيليين أنفسهم".

وتصريحات بومبيو تأتي بعد دعوة مشتركة من الأمم المتحدة والجامعة العربية لإسرائيل للتخلي عن خطط ضم الأراضى الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة مستعدة لدعم الحكومة اللبنانية إذا نفذت إصلاحات حقيقية وعملت بطريقة "لا تجعلها رهينة" لجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.

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وأضاف أنه إذا أظهرت الحكومة اللبنانية استعدادها لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، فإن الولايات المتحدة والعالم بأسره سيساعدان في "نهوض" اقتصادها مجددا.

ومن جانبه قال منسق شؤون مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية، إن تنظيم داعش يتحول من مجموعة تسيطر على مساحة من الأرض إلى شبكة إرهابية عالمية

وأضاف السفير ناثان سيلس :" دمرنا قدرات تنظيم داعش إلى حد كبير لكنه لا يزال يشكل تهديدًا ونعمل مع الحكومة العراقية وشركائنا للقضاء عليه".

وأكد أن إيران تدعم الإرهاب بقدرات دولة ووكلاؤها في العراق قمعوا احتجاجات سلمية بالقوة

وتابع سليس:" إذا أرادت إيران الانضمام إلى مجتمع الدول المسؤولة فسيكون عليها التوقف عن دعم المجموعات الإرهابية حول العالم".

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو،أن رفض إيران السماح بوصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى موقعين نووين، أمر غير مقبول.

وكتب في تغريدة نشرها على موقع "تويتر":" منع ايران مفتشين من وكالة الطاقة الذرية من دخول منشأتين أمر غير مقبول وغير مسبوق ويثير القلق".

وجاء ذلك بعدما دعا مجلس الأمن القومي الأمريكي إلى موقف دولي موحد ضد تجاهل إيران لمطالب الوكالة الدولية بتفتيش المواقع المشبوهة.

وذكر المجلس عبر حسابه على موقع تويتر:" أن الولايات المتحدة تدعم دعوة المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، لإيران بالتعاون الفوري والكامل مع الوكالة، ويجب على العالم أن يتحد لوقف استخفاف النظام الإيراني الصارخ بالمنظمة الدولية.

وأكد أنه لا يوجد بلد آخر على الإطلاق رفض الدخول للتفتيش بطلب رسمي بموجب البروتوكول الإضافي"، بحسب التغريدة.

وتعمل فرنسا وبريطانيا وألمانيا على التنسيق بغية الضغط على إيران لإجبارها على التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت فرنسا، الثلاثاء، إن الضغط يهدف إلى حمل إيران على التعاون بشكل كامل وفوري للسماح لمفتشي الوكالة بدخول مواقع ترفض طهران حتى الآن السماح لهم بزيارتها.

وانتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران مراراً خلال الأيام الأخيرة لعدم السماح للمفتشين بالوصول إلى موقعين مشبوهين.