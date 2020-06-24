شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» يتحدى ترامب ويفاجئه بتصرف جديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وضع موقع “تويتر”، مساء أمس، مرة أخرى علامة على إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، تشير إلى أنه انتهك سياسات المنصة التي تحظر “السلوك التعسفي”.

وقال ترامب في تغريدته: إن أولئك الذين يحاولون إنشاء “منطقة حكم ذاتي” في واشنطن العاصمة “سيُقابلون بقوة جدية”، أما موقع تويتر فقد قال: إن التغريدة تنتهك قواعده لأنها تتضمن “تهديدًا بالضرر ضد مجموعة محددة”.

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وفي الآونة الأخيرة، كان موقع تويتر ينفذ سياسات المحتوى الخاصة به بصورة أكثر فاعلية ضد الرئيسذ، وتتضمن هذه السياسات اقتطاعًا خاصًا يسمح لتويتر بالإبلاغ عن تغريدات قادة العالم التي تنتهك معاييرها، مع ترك التغريدات متاحة حتى يمكن للجمهور من رؤيتها.

وعادةً ما يزيل تويتر تغريدات مماثلة إذا ما نشرها مستخدمون آخرون، وقال الموقع: إنه يعتقد أن الرسائل من قادة العالم هي في الصالح العام، لذلك فهي تضع تحذيرًا يحجب الرسالة للمستخدمين حتى ينقروا عليها.

يُشار إلى أن موقع تويتر كان قد بدأ بتطبيق سياسته ضد ترامب الشهر الماضي، وذلك بوضع علامة تحقق على تغريدتين من تغريدات الرئيس بشأن بطاقات الاقتراع بالبريد، ثم عاد لوضع علامة تحذر المستخدمين من تغريدة أخرى، قال: إنها انتهكت سياساته بشأن تمجيد العنف.